Оккупанты вывезли детей из соцприюта захваченного Харцызска в Москву

Оккупанты вывезли детей из соцприюта в Москву. Фото: ЦНС

Из временно захваченного Россией Харцызска Донецкой области российские оккупанты вывезли 12 воспитанников местного приюта. Детей отправили в российскую столицу на так называемые рождественские каникулы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



«Двенадцать детей из временно оккупированного Харцызска оккупанты повезли в Москву на так называемые рождественские каникулы. Все дети являются воспитанниками харцызского «социального» приюта для тех, кто потеряли в результате российского вторжения родителей», — говорится в сообщении.



Кроме того, среди воспитанников соцприюта есть дети, которые проживали на линии соприкосновения и потеряли свои дома.



В ЦНС добавили, что россияне делают все возможное, чтобы ассимилировать украинцев и навязать им российскую идентичность



«Одним из самых страшных аспектов этой политики являются попытки изменить самоидентификацию украинских детей. И это не просто политика, это попытка уничтожить нацию, обречь украинцев на забвение их прошлого», — отметили в пресс-службе.



Ранее мы писали, что депортация украинских детей в Россию продолжается. Недавно стало известно, что в 2022 году из Херсонской области были вывезены семь детей. Они до сих пор остаются в Российской Федерации.