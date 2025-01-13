Солдат КНДР пытался подорвать себя гранатой вместе с бойцом ССО Украины

Солдат КНДР пытался подорвать воина ССО вместе с собой, когда боец приблизился к нему. Фото: кадр из видео

Солдат КНДР хотел подорвать себя гранатой вместе с бойцом ССО Украины в Курской области. Видео опубликовало Командование Сил специальных операций ВС Украины.



Отмечается, что войска КНДР пошли на штурм в Курской области, где ССО уничтожили 18 бойцов.



«Воины Сил специальных операций ВС Украины отбили штурм войск Северной Кореи, который длился с утра до самой ночи на Курщине. За это время рейнджеры 6-го полка ССО уничтожили 17 военных КНДР, а один из них подорвал себя гранатой», — говорится в сообщении.



Под утро выдвинулась группа зачистки ССО, которая наткнулась на одного уцелевшего бойца КНДР. Он устроил неудачную ловушку рейнджерам 6-го полка.







Северокорейский боец пытался ввести в заблуждение воинов ССО и подорваться вместе с ними на гранате. Когда рейнджеры ССО приблизились к нему, он подорвал себя.



Воины ССО вовремя заметили опасность и быстро отошли из зоны поражения. Никто не пострадал.

Ранее разведка Южной Кореи сообщала, что триста военнослужащих КНДР погибли в Курской области. Также в Курской области были взяты в плен солдаты из КНДР.