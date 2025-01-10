«ДНР» утверждает, что 12 человек ранены и 2 погибли под обстрелами Донецка и Светлодарска

Два человека погибли, еще 12 мирных жителей, в том числе девочка-подросток, пострадали в течение пятницы, 10 января, на оккупированной территории Донецкой области. Об этом заявили в группировке «ДНР».



Люди пострадали в Киевском районе Донецка у супермаркета «Молоко». Оккупационная администрация заявила, что якобы по району ВСУ ударили ракетами HIMARS. Пострадали два женщины, сотрудник супермаркета и работник коммунального предприятия.



В городе Светлодарске погибли две женщины, тяжело ранены девочка-подросток (17 лет) и женщина. Также ранения средней степени тяжести получили одна женщина и пятеро мужчин.

10 января Вооруженные Силы Украины заявили, что нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ в оккупированном Светлодарске.