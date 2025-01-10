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Оккупированный Лисичанск закрыт: Лысогор рассказал, почему гражданские не могут попасть в город

10 января 2025, 13:59

Оккупированный Лисичанск закрыт: Лысогор рассказал, почему гражданские не могут попасть в город

Жители временно оккупированного Лисичанска Луганской области не могут попасть в город без местной регистрации и документов российского образца. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

«Ранее оккупационная администрация после тщательной проверки предлагала оформить специальные пропуска, по которым было разрешено находиться в этом населенном пункте», — отметил он.

По словам Лысогора, сейчас указанная процедура отменена — город закрыт. Запрет касается исключительно гражданских.

Ранее писали, что на временно оккупированной части Луганской области в следующем году так называемые власти сообщили, что будет доступна процедура оформления загранпаспорта РФ

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