Оккупированный Лисичанск закрыт: Лысогор рассказал, почему гражданские не могут попасть в город

Жители временно оккупированного Лисичанска Луганской области не могут попасть в город без местной регистрации и документов российского образца. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«Ранее оккупационная администрация после тщательной проверки предлагала оформить специальные пропуска, по которым было разрешено находиться в этом населенном пункте», — отметил он.



По словам Лысогора, сейчас указанная процедура отменена — город закрыт. Запрет касается исключительно гражданских.



Ранее писали, что на временно оккупированной части Луганской области в следующем году так называемые власти сообщили, что будет доступна процедура оформления загранпаспорта РФ.