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Благоустройство и восстановление: куда распределили бюджетные средства крупные города Донетчины в 2025 году

09 января 2025, 21:02

Благоустройство и восстановление: куда распределили бюджетные средства крупные города Донетчины в 2025 году

Благоустройство и восстановление: куда распределили бюджетные средства крупные города Донетчины в 2025 году

При формировании бюджетов на 2025 год Краматорск и Славянск стали единственными крупными не оккупированными городами Донецкой области, в которых предусмотрены бюджетом средства именно на восстановление территории. В отличие от них, другие города сосредоточились на благоустройстве и развитии инфраструктуры, не выделяя отдельно деньги на восстановление. Об этом свидетельствуют бюджеты территориальных громад Донецкой области, которые были приняты накануне Нового года.

В распределении бюджетов на 2025 год крупных городов неоккупированной части Донецкой области, заметна разница в подходах к восстановлению и развитию громад. Краматорск и Славянск стали единственными крупными городами региона, которые заложили средства на восстановление инфраструктуры, разрушенной из-за войны. В бюджетах Краматорска и Славянска, в частности, предусмотрено 5.4 миллиона и 9.8 миллионов гривен соответственно, на восстановление поврежденного жилого фонда. Также в Краматорске предусмотрено 200 тысяч гривен для восстановления образовательных учреждений, 2.4 миллиона на строительство новых медицинских учреждений и заведений, и 71.6 миллиона на строительство других объектов коммунальной собственности в целом.

В противоположность этому, в бюджетах таких городов как Дружковка, Константиновка и Покровск не предусмотрено отдельных средств на восстановление разрушенных объектов. Однако, эти города сделали акцент на благоустройство и развитие городской инфраструктуры. Так, Дружковка выделила 3.6 миллиона гривен на благоустройство, а Покровск и Константиновка 34 миллиона и 24.4 миллиона гривен соответственно.

Особое внимание города также уделяют энергетической безопасности. Дружковка и Покровск выделили средства на обеспечение деятельности по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии - 200 тысяч и 29.3 миллиона гривен соответственно.

Также на содержание и развитие автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры Дружковка предусмотрела 16.2 миллиона гривен, а Покровск — 1.3 миллиона гривен.

Кроме того, Покровск отдельно выделил деньги на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию территории, а именно 6.6 миллионов гривен. Дружковка, в свою очередь, запланировала 47 тысяч гривен на ликвидацию загрязнения окружающей природной среды.

Необходимо отметить, что в сегодняшних реалиях жизни перечисленных городов, данные траектории развития являются абсолютно предсказуемыми. Так, Славянск и Краматорск расположены дальше от линии боевых действий, по сравнению с другими упомянутыми городами, поэтому там есть смысл и возможность вкладываться в восстановление инфраструктуры города. В других городах, выделять на восстановление бюджетные средства пока нецелесообразно, из-за постоянных обстрелов и новых и новых разрушений. Поэтому, эти города сосредоточены именно на поддержании благоустройства, до тех пор, пока не появится возможность вкладываться в восстановление.

Материал подготовлен в рамках сотрудничества с ресурсом «БезБрехни» по проекту «Контроль восстановления»

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