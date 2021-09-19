Почти 4000 новых случаев COVID-19 выявили в Украине за сутки

За субботу, 18 сентября, в Украине выявили 3 983 новых случая заражения коронавирусом, что почти вдвое меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 546 пациента, а 46 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 348 381 человек. Из них выздоровели 2 230 852 пациентов, а умерли 54 875 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях.

В правительстве анонсировали, что 20 сентября вступят в силу новые карантинные ограничения — вся Украина перейдет в «желтую» зону. Вместе с тем вакцинированные люди получат преференции.