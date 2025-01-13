В украинской разведке рассказали, как используют захваченных в плен северокорейских солдат

В ГУР рассказали, как используют захваченных в плен солдат КНДР. Фото: Владимир Зеленский

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин отметил, что захват в плен военных Северной Кореи является полезным для Украины. Известно, что сейчас с пленными работают специалисты. Об этом он рассказал в эфире Радио Свобода.



«Могу сказать, что это правильный и нужный для Украины и для нашей позиции инцидент, который мы используем в своих интересах. Это интересная и нужная информация, которую мы можем от них получить. Плюс, сам факт подтверждения участия от непосредственных участников с территории Северной Кореи — это тоже очень нужный для нас факт», — отметил он.





Ерин пояснил, что Украина готовилась к проведению работы с военными КНДР и сейчас с пленными работают специалисты, которые знают особенности Северной Кореи.



«Участие военнослужащих данной страны уже было давно известно и анонсировалось Главным управлением разведки. Поверьте: мы готовились. И не только мы, а все соответствующие службы, которые привлекаются к данному процессу, готовились к таким мероприятиям. И соответственно - абсолютно готовы в тех пределах, которые определены законодательством Украины», — сказал он.



По словам представителя ГУР, сейчас изучается вопрос, будет ли поставлять КНДР в дальнейшем своих солдат для участия в боевых действиях. Пока нет информации, которая бы свидетельствовала о применении этих военных на территории Украины.



Ерин добавил, что сам факт присутствия северокорейских военных на Курщине влияет на ход ведения войны.



«Основная их задача — это, как правило, участие в штурмовых действиях, или в других каких-то операциях. Они, как правило, используются в составе частей морской пехоты, ВДВ Вооруженных Сил Российской Федерации. И они, в первую очередь, являются как условное пушечное мясо. Однако среди них есть разные специалисты, которые занимаются различными вопросами, но в целом это, условно говоря, пехота», — резюмировал он.



Ранее мы писали, что украинские военные в Курской области взяли в плен двух северокорейских солдат, сейчас они доставлены в Киев.