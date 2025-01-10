Прокуратура установила данные еще троих надзирателей колоний «ДНР», которые издевались над пленными

Украинские правоохранители установили личности еще троих сотрудников оккупационной власти в захваченной Горловке Донецкой области.



В 2014 году они поддержали захват части Донецкой области. А после полномасштабного вторжения РФ мужчины заняли псевдодолжности начальника, заместителя начальника и инспектора «Калининской исправительной колонии».



«Так называемый начальник привлек подчиненных к моральному унижению пленных военнослужащих ВСУ. Он инспектировал, обыскивал камеры и определял лиц, подлежащих незаконным допросам. Подчиненные заставляли пленников петь гимн РФ и советские песни, учить стихи, обесценивали языки и традиции украинского народа», — установили следователи.

Им заочно сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности и пособничестве РФ в составе организованной группы (ч. 7 ст. 111-1, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).



Подозреваемые объявлены в розыск.