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Губарев рассказал, как его мать пряталась от российских обстрелов во время оккупации Северскодонецка

10 января 2025, 07:00

Губарев рассказал, как его мать пряталась от российских обстрелов во время оккупации Северскодонецка

Губарев рассказал, как его мать пряталась от российских обстрелов во время оккупации Северскодонецка

Бывший «народный губернатор» Донецкой области, сторонник группировки «ДНР» Павел Губарев признался, что его мать была в Северскодонецке (до переименования — Северодонецк) Луганской области во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В одном из интервью российскому блогеру Губарев заявил, что его мама сидела в подвале под обстрелами, когда российская армия  захватывала Северскодонецк. По словам Губарева она «не успела выехать», а он не смог ее предупредить о захватнических планах Кремля.

«У меня мама там под бомбежками сидела два месяца. Сидела в подвале и ела свою картошку. Уже позже я ее забрал. Она сейчас живет в Батайске с сестрой и племянниками. Тогда я был на фронте, помочь ей никто не успел. Она не выехала, либо побоялась, либо не поняла угрозы. И спросить не у кого было — я был не на связи», — рассказал Губарев, отвечая на реплику блогера о том, что город превращен в руины.

Сам сторонник «русского мира» родом из Северскодонецка. Город был захвачен в июне 2022 года. Губарев не указал, как долго его мать жила в городе до этого момента. 

В последнее время Губарев активно поддерживает российского боевика Игоря Гиркина. Утверждает, что полгода воевал по контракту против Сил обороны Украины в Крымской бригаде (БАРС-30). Вместо Гиркина он председательствует в «Клубе рассерженных патриотов», критикующих политику Кремля. Сам же Гиркин находится в колонии по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности.

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