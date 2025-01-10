Губарев рассказал, как его мать пряталась от российских обстрелов во время оккупации Северскодонецка

Бывший «народный губернатор» Донецкой области, сторонник группировки «ДНР» Павел Губарев признался, что его мать была в Северскодонецке (до переименования — Северодонецк) Луганской области во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.



В одном из интервью российскому блогеру Губарев заявил, что его мама сидела в подвале под обстрелами, когда российская армия захватывала Северскодонецк. По словам Губарева она «не успела выехать», а он не смог ее предупредить о захватнических планах Кремля.



«У меня мама там под бомбежками сидела два месяца. Сидела в подвале и ела свою картошку. Уже позже я ее забрал. Она сейчас живет в Батайске с сестрой и племянниками. Тогда я был на фронте, помочь ей никто не успел. Она не выехала, либо побоялась, либо не поняла угрозы. И спросить не у кого было — я был не на связи», — рассказал Губарев, отвечая на реплику блогера о том, что город превращен в руины.



Сам сторонник «русского мира» родом из Северскодонецка. Город был захвачен в июне 2022 года. Губарев не указал, как долго его мать жила в городе до этого момента.



В последнее время Губарев активно поддерживает российского боевика Игоря Гиркина. Утверждает, что полгода воевал по контракту против Сил обороны Украины в Крымской бригаде (БАРС-30). Вместо Гиркина он председательствует в «Клубе рассерженных патриотов», критикующих политику Кремля. Сам же Гиркин находится в колонии по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности.