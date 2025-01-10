Оккупированный Донецк попал под обстрел, поврежден супермаркет и предприятие: сообщают об атаке HIMARS, есть раненые

Обстреляли Донецк 10 января. Фото: телеграм-канал

Утром 10 января временно оккупированный Донецк попал под обстрел. Российские телеграм-каналы сообщают об атаке с помощью РСЗО HIMARS. Есть информация, что попали в местный супермаркет «Молоко» на Шахтерской площади, передает «Типичный Донецк».



Кроме того, повреждены несколько магазинов и салон красоты, расположенные на первом этаже многоэтажки возле супермаркета.



Также повреждено предприятие «Байкал». Известно, что цех предприятия находится рядом с супермаркетом «Геркулес-Молоко».

По предварительной информации, в результате обстрела ранены женщины 1963 и 1940 годов рождения, а также мужчина 2002 и 1868 годов рождения. Данные о других раненых уточняются.



Ранее мы писали, что несколько поселков и жилых кварталов в оккупированной Горловки обесточены в результате обстрелов 9 января.