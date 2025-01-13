На Донетчине взрывотехники полиции обезвредили неразорвавшуюся боевую часть БПЛА армии РФ

Взрывотехники полиции Донетчины обезвредили неразорвавшуюся боевую часть БПЛА. Фото: полиция

В Донецкой области взрывотехники полиции обезвредили неразорвавшуюся боевую часть российского беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Взрывоопасный предмет был обнаружен в Краматорском районе после очередной атаки российской армии. Полицейские уничтожили боеприпас путем контролируемого подрыва», — говорится в сообщении.





Только за первые дни 2025 года взрывотехники Донетчины 69 раз выезжали на места взрывов и российских обстрелов и провели 4 контролируемых уничтожения боевых частей БПЛА и сбросов с дронов.



Отметим, что в 2024 году сотрудники отдела взрывотехнической службы осуществили более 1800 служебных выездов и уничтожили почти 500 единиц крайне опасных боеприпасов.



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