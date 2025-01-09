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Главное за день: Росармия в километре от Мирнограда. Пожар на нефтебазе в Энгельсе

09 января 2025, 23:00

Главное за день: Росармия в километре от Мирнограда. Пожар на нефтебазе в Энгельсе

Общество

За пределами Украины находятся от 25 до 30 млн украинцев. Еще 32 млн находятся на территории Украины, рассказал глава Министерства национального единства Алексей Чернышев. Он уточнил, что в это число входят те, кто покинул Украину за разное время независимости, уехавшие после полномасштабного вторжения, а также диаспора.

Почти 30 тысяч украинцев получили статус пропавших без вести с начала 2024 года — это военные и гражданские.

ВСУ держат оборону в километре от Мирнограда. Сейчас в городе остается около 5 тысяч человек. Пока невозможно посчитать точное количество, поскольку люди прячутся в подвалах многоэтажных домов, а в частном секторе это сложно определить. Преимущественно это пожилые люди и те, кто продолжает работать за пределами населенного пункта.

В Курахово Донецкой области, где продолжаются бои, остаются около 300 человек.

Согласно развединформации ГУР МОУ, российские оккупационные власти впервые провели принудительный призыв на срочную службу среди жителей оккупированных Херсонской и Запорожской областей.

18-летнюю жительницу в оккупированной части Херсонской области задержали за «шпионаж».

Боевые действия

Два человека погибли в результате обстрела Северска Донецкой области. Россия атаковала Херсон: два КАБа упали на жилую застройку, ранены шесть человек. В результате российского удара по Запорожью погибли 13 человек, еще 109 пострадали.

Горловка на протяжении четверга, 9 января, подвергалась обстрелам и атакам беспилотников. Несколько поселков и жилых кварталов города обесточены.

В Энгельсе введен режим чрезвычайной ситуации после увеличения площади пожара на нефтебазе, вызванного атакой беспилотников. Территория пожара продолжает расширяется.

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