Российские оккупанты за сутки атаковали населенные пункты Донетчины более 15 раз

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за прошедшие сутки, 12 января, обстреляла ряд населенных пунктов в Донецкой области. Повреждены жилые дома и административные здания. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», - отметил он.

По словам Филашкина, под российский удар попали три района:





Покровский район. В Мирнограде повреждены 2 здания. В Покровске ранен человек, повреждены 2 частных дома и многоэтажка; в Родинском поврежден поврежден поврежденный дом.





Краматорский район. В Краматорске повреждены 33 частных дома, 9 многоэтажек и 7 админзданий. В Лимане повреждены 8 домов и 4 хозяйственные постройки. В Константиновке поврежден частный дом.



Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов, 2 многоэтажки и склад. В Северске повреждены 9 домов.



Ранее мы писали, что за 12 января российские войска ранили одного жителя Донецкой области — в Покровске.