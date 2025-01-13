Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Российские оккупанты за сутки атаковали населенные пункты Донетчины более 15 раз

13 января 2025, 10:59

Российские оккупанты за сутки атаковали населенные пункты Донетчины более 15 раз

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за прошедшие сутки, 12 января, обстреляла ряд населенных пунктов в Донецкой области. Повреждены жилые дома и административные здания. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», - отметил он.

По словам Филашкина, под российский удар попали три района:



Покровский район. В Мирнограде повреждены 2 здания. В Покровске ранен человек, повреждены 2 частных дома и многоэтажка; в Родинском поврежден поврежден поврежденный дом.



Краматорский район. В Краматорске повреждены 33 частных дома, 9 многоэтажек и 7 админзданий. В Лимане повреждены 8 домов и 4 хозяйственные постройки. В Константиновке поврежден частный дом.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов, 2 многоэтажки и склад. В Северске повреждены 9 домов.

Ранее мы писали, что за 12 января российские войска ранили одного жителя Донецкой области — в Покровске. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Вадим Филашкин
Места
Донецкая область
События
Война

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:13
Сообщается о назначении в Курахово оккупационного старосты
10:10
Появилось видео удара ВСУ по командному пункту россиян в оккупированной Новогродовке
21:00
Главное за день: В Энгельсе пятые сутки горит нефтебаза. Как выживают прифронтовые громады без электричества
14:12
Силы обороны ударили по командному пункту армии РФ на оккупированной Донетчине
10:51
В районе оккупированного Иловайска перекинулся автобус с пассажирами: 3 людей погибли, 27 пострадали
21:00
Главное за день:  В США задержали «вагнеровца». Оккупанты обстреливают Донетчину
23:00
Главное за день: В Покровске разрушена вся инфраструктура. Ситуация в Курахово
20:47
«ДНР» утверждает, что 12 человек ранены и 2 погибли под обстрелами Донецка и Светлодарска
19:54
Жители оккупированных территорий Донбасса на время остались без российских выплат
17:11
Прокуратура установила данные еще троих надзирателей колоний «ДНР», которые издевались над пленными
15:50
У Тамани в Керченском проливе сел на мель танкер «Волгонефть-239»: произошла крупная утечка мазута
13:59
Оккупированный Лисичанск закрыт: Лысогор рассказал, почему гражданские не могут попасть в город
11:13
Оккупированный Донецк попал под обстрел, поврежден супермаркет и предприятие: сообщают об атаке HIMARS, есть раненые
10:40
Россияне закрывают детсады Донецкой области для размещения военных и переселенцев — «Жовта стрічка»
07:00
Губарев рассказал, как его мать пряталась от российских обстрелов во время оккупации Северскодонецка
23:00
Главное за день: Росармия в километре от Мирнограда. Пожар на нефтебазе в Энгельсе
19:30
Часть оккупированной Горловки — без света после обстрелов
17:25
Горловка снова под обстрелами — последствия
15:50
В Курахово под обстрелами остаются 300 человек — ОВА
14:40
Школьников на оккупированной Донетчине заставили работать на захватчиков — ЦНС
все новости
11:20
После ночной атаки БПЛА в Житомирской области ввели аварийные отключения
11:13
Сообщается о назначении в Курахово оккупационного старосты
10:59
Украина впервые с 2022 года может иметь танковое преимущество на некоторых участках фронта — Forbes
10:59
Российские оккупанты за сутки атаковали населенные пункты Донетчины более 15 раз
10:10
Появилось видео удара ВСУ по командному пункту россиян в оккупированной Новогродовке
09:54
РФ ударила по Покровску и Родинскому: есть пострадавший, повреждены дома
09:33
Триста военнослужащих КНДР погибли в Курской области РФ — разведка Южной Кореи
09:28
ПВО Украины сбила 78 из 110 российских БПЛА, 31 дрон не достиг целей
08:58
Покровское направление: 58 атак ВС РФ, самый горячий участок фронта
08:18
В результате обстрела Донецкой области был ранен житель Покровска
08:05
На Покровском направлении продолжаются бои, РФ наступала на Харьковщине и Донбассе
07:43
Армия РФ продвигается в Часовом Яру, Торецке, под Курахово и Покровском, — DeepState
07:40
Обломки российского беспилотника влетели в детский центр в Сумах
21:00
Главное за день: В Энгельсе пятые сутки горит нефтебаза. Как выживают прифронтовые громады без электричества
17:50
ВСУ фиксируют новое преступление армии РФ в Торецке: оккупанты переодеваются в гражданскую одежду
17:03
Российские оккупанты повредили больницу и дом в Мирнограде
16:50
За неделю Россия выпустила по Украине почти 700 авиабомб и более 600 ударных дронов
15:45
Пятые сутки пылает нефтебаза в Энгельсе после атаки беспилотников
14:48
Российские войска атаковали Краматорск
14:12
Силы обороны ударили по командному пункту армии РФ на оккупированной Донетчине
все новости
ВИДЕО
На оккупированной части Донецкой области ВСУ уничтожили командный пункт войск РФ. Фото: Генштаб ВСУ Появилось видео удара ВСУ по командному пункту россиян в оккупированной Новогродовке
13 января, 10:10
Последствия атаки россиян на Запорожье. Фото: Иван Федоров За неделю Россия выпустила по Украине почти 700 авиабомб и более 600 ударных дронов
12 января, 16:50
В Энгельсе пятые сутки горит нефтебаза. Фото: скриншот Пятые сутки пылает нефтебаза в Энгельсе после атаки беспилотников
12 января, 15:45
Украинские военные уничтожили российскую пушку Д-30 в Донецкой области. Фото: скриншот В Донецкой области военные уничтожили российскую гаубицу Д-30
12 января, 12:25
В Керченском проливе танкер сел на мель, произошла утечка мазута. Фото: кадр из видео У Тамани в Керченском проливе сел на мель танкер «Волгонефть-239»: произошла крупная утечка мазута
10 января, 15:50
Силы обороны Украины уничтожили склад дронов в Ростовской области. Фото: кадр из видео СБУ и ВМС ВСУ уничтожили склад российских дронов в Ростовской области
10 января, 14:44
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор