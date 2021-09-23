Рост заболеваемости: В Украине выявили почти 8 тысяч случаев коронавируса

За среду, 22 сентября, в Украине выявили 7 866 новых случаев заражения коронавирусом, что на 1 112 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 2 305 пациентов, а 123 человека умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 370 425 человек. Из них выздоровели 2 237 973 пациента, а умерли 55 284 человека.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), городе Киев (467) и Днепропетровской (456) областях.



Вчера провели 84 935 тестирований на коронавирус.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря.



«Желтый» уровень карантина на всей территории Украины ввели с 23 сентября.