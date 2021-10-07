26 ноября пройдет крупнейшая международная распродажа года. К этому времени цены на электронику и бытовую технику могут вырасти из-за сложившегося в Китае и Европе логистического кризиса. Однако Черная пятница 2021 — все же хороший повод купить подарки на рождественские праздники.

Какие игрушки купить для сына



Для маленького мальчика хороший подарок — это машина, робот или конструктор. Если классика выглядит банальной, подумайте о детском транспорте. Поездки за рулем привлекают мужчин, даже самых маленьких. Мини-электромобиль на пульте дистанционного управления — отличный вариант новогоднего подарка.



Если вы хотите, чтобы ребенок не просто играл, но еще и развивался, купите конструктор Лего. Для мальчика постарше подойдут металлические сборные модели поездов или грузовой техники.



Классический подарок для сына — детская железная дорогая. В игровой набор входят рельсы со стрелочными механизмами и арочными мостами. Чем сложнее устройство железной дороги, тем она дороже стоит. Но скидки на Черную пятницу помогут сэкономить.



Гаджеты для сына на Новый год



По статистике наиболее ожидаемые подарки на зимние праздники — это электронные устройства. Ребенок школьного возраста или подросток оценит новый смартфон, планшет или ноутбук. Если у сына есть телефон, купите внешний аккумулятор или карту памяти. Эти девайсы расширяют стандартные возможности смартфона.



Хороший подарок для мальчика дошкольного или младшего школьного возраста — электронная книга. Если ребенок ходит на занятия в образовательное заведение, ему не придется носить тяжелые учебники с собой. Они будут в цифровом формате.



Ребенка любого возраста порадует игровая приставка. В нее играют целыми семьями во время новогодних каникул.



Для учебы и отдыха школьникам необходим компьютер или ноутбук. В дополнение к устройству покупают:

мышки;

коврики;

USB-наборы;

пылесосы для клавиатуры;

колонки;

удобные компьютерные кресла.

Черная пятница в Украине проходит с высокими скидками на электронику. Поэтому покупка гаджетов в подарок — выгодное решение.



Что подарить взрослому сыну



Черная пятница — отличный повод сделать подарок повзрослевшему чаду. Если молодой человек живет отдельно, хорошее решение — бытовая техника. Современные приборы облегчают нашу жизнь. Робот-пылесос, мультиварка, кофемашина, микроволновка или посудомойка освободят парня от некоторых домашних обязанностей и позволят сэкономить время.



В период Черной пятницы хорошие скидки на спортивные товары. Если молодой человек ведет активный образ жизни, подарите ему тренажер, велосипед или фитнес-трекер. Такие презенты способны побудить к здоровому образу жизни даже того, кто раньше не интересовался спортом.



Автолюбителю купите аксессуары в машину. Например, в Черную пятницу магазины планируют акции на видеорегистраторы, навигаторы, кресла и минимойки.



Хозяйственному мужчине подарите электроинструменты. Ему пригодится шуруповерт или клеевой пистолет. Также обратите внимание на комплексные наборы инструментов. В них входят гаечные ключи, отвертки, плоскогубцы, щипцы, кусачки и т.д.



В подарок сыну покупайте то, что ему нужно. Если не знаете, о чем он мечтает, спросите напрямую. Если хотите устроить сюрприз, покупайте универсальные гаджеты: смартфон, ноутбук, наушники и т.д. Не пропустите главную распродажу года и следите за скидками в интернет-магазине Comfy.ua.