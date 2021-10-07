Суд Праги оставил прежним приговор наемнику «ЛНР», осужденному на 20 лет

Высокий суд Праги отклонил апелляцию гражданина Чехии Мартина Кантора, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований «ЛНР». Об этом сообщает чешское издание Novinky.



Согласно приговору суда, Кантор заочно осужден на 20 лет тюрьмы по обвинению в совершении террористического акта и участия в террористической группе. Этот приговор был вынесен в июне городским судом Праги.



Суд пришел к выводу, что у апелляции нет весомых доводов, опровергающих факты, на которых основывается суд первой инстанции.



По словам судьи Иржи Льненичка, было доказано, что Кантор отправлял своим знакомым электронные письма, SMS-сообщения и фотографии, описывая им, что он делает в Украине и почему он там находится.



«Мы считаем, что было доказано, что подсудимый действительно находился в месте, где он делал фотографии. Возможно, этот приговор оттолкнет подобных авантюристов от участия в подобных событиях», – сказал судья.