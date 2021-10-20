На Луганщине продлили график работы центров массовой вакцинации от COVID-19

В Луганской области центры массовой вакцинации от COVID-19 теперь работают до 18:00, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
В ОГА отмечают, что продление графика работы центров связано с увеличением количества желающих получить прививку от ковида.
На Луганщине ежедневно работают семь центров вакцинации, они расположены по адресам:
Сейчас в Украине в «красной» зоне карантина находятся пять регионов, включая Донецкую область. В связи с этим там усилили антиковидные ограничения.
При этом предусмотрены преференции для вакцинированных. Так, в «красной» зоне можно не применять ограничения, если весь персонал и все посетители заведения, кроме несовершеннолетних, полностью вакцинированы от коронавируса.