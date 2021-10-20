На Луганщине продлили график работы центров массовой вакцинации от COVID-19

В Луганской области центры массовой вакцинации от COVID-19 теперь работают до 18:00, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



В ОГА отмечают, что продление графика работы центров связано с увеличением количества желающих получить прививку от ковида.



На Луганщине ежедневно работают семь центров вакцинации, они расположены по адресам:

Северодонецк, Городской дворец культуры (пр. Химиков, 28);

Старобельск, городской рынок (пл. Базарная, 1);

Новоайдар, Новоайдарская многопрофильная больница (ул. Независимости, 20-з);

Сватово, Сватовский центр первичной медико-санитарной помощи (пер. Базарный, первый);

Станица Луганская, Центр первичной медико-санитарной помощи (5-я линия, 39);

Рубежное, Городской дворец культуры (ул. Владимирская, 1);

Троицкое, Городской дворец культуры (пр. Победы, 10).

Сейчас в Украине в «красной» зоне карантина находятся пять регионов, включая Донецкую область. В связи с этим там усилили антиковидные ограничения.



При этом предусмотрены преференции для вакцинированных. Так, в «красной» зоне можно не применять ограничения, если весь персонал и все посетители заведения, кроме несовершеннолетних, полностью вакцинированы от коронавируса.