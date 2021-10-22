«ДНР»: Еще 1047 заболевших и 92 умерших от коронавируса

За прошедшие сутки, 21 октября, в отдельных районах Донецкой области выявили 1 047 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, 628 человек выздоровели, а 92 — умерли.



Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там диагноз COVID-19 подтвердили у 79 481 человека. Из них 59 988 пациентов выздоровели, а 6 182 человека умерли.



Продолжают болеть 13 311 пациента.



Кроме того, за сутки выявлено 335 случаев пневмоний, госпитализировано 126 пациентов. Всего на лечении находится 3 911 пациентов с пневмониями, из них 1 801 на кислородной поддержке (+102 за сутки).



У властей Украины нет официальной информации о заболеваемости на неподконтрольных территориях.