На Донетчине — новый антирекорд по заболевшим COVID-19. Всего на Донбассе 1650 новых пациента

В Донецкой области зафиксирован новый антирекорд по количеству выявленных за сутки заболевших — 1380 человек. Лаборатории Луганской области подтвердили 270 новых случаев COVID-19.



Еще 23 человека умерли от осложнений вследствие COVID-19 на Донетчине, 4 — в Луганской области.



За все время исследований диагноз COVID-19 на Донетчине подтвержден у 121 124 человек (99 990 человек выздоровели, 3118 — умерли); в Луганской области — 44 965 случаев ковида, из которых 32 366 человек выздоровели, умерли 1423 человека.