Военный погиб при обстрелах на Донбассе

Украинский военнослужащий погиб в результате обстрелов со стороны боевиков с начала суток, 27 октября. Об этом сообщает пресс-центр ООС.



С полуночи зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



Боевики стреляли вблизи Гранитного, Луганского, Новотошковского, Новолуганского, Лебединского и Широкого.

Огонь велся из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Кроме того, возле Гранитного боевики с беспилотника сбросили неизвестные взрывные устройства.



«В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину», — говорится в сообщении.



На обстрелы ВСУ открывали ответный огонь.