В Бахмуте от коронавируса умирают вдвое больше, очередь на похороны расписана на 2 дня вперед

В Бахмуте на Донетчине коммунальная ритуальная служба работает в круглосуточном режиме из-за пандемии COVID-19. Умерших от коронавируса сейчас почти вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году, рассказал «Суспільному» руководитель службы Валерий Мерков.



По словам Меркова, очередь на похороны расписана на два дня вперед.



«Сегодня пять захоронений, четверо из них — ковидные. Работает бригада в составе четырех человек, и два автомобиля привлекаем. В одном автомобиле перевозим тело умершего, в другом едет бригада», — рассказал начальник ритуальной службы.



Коммунальщики работают в одноразовых спецкостюмах, говорит работник ритуальной службы Николай Баранов.



Родственников в помещение морга не пускают. Тело умерших от COVID-19 заворачивается в специальный пакет.



На кладбище работники ритуальной службы несут закрытый гроб в яму. Ждут, пока родные простятся и засыпают могилу. Защитные костюмы затем сжигают.



«Сразу костюмы подлежат утилизации. В специально отведенном месте мы их утилизируем. Далее едем на следующие похороны, получаем новую амуницию», — говорит работник ритуальной службы Иван Григорьевич.



В ритуальной службе работает 15 человек, в настоящее время приобщаются к работе и работники комбината коммунальных предприятий. Хоронят людей на 22 кладбищах Бахмутской ОТГ.