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В штабе ООС рассказали о нарушениях режима тишины за сутки

31 октября 2021, 09:52

В штабе ООС рассказали о нарушениях режима тишины за сутки

С начала текущих суток пророссийские боевики на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В частности, вблизи Луганского незаконные вооруженные формирования вели огонь из гранатометов разных систем. В районе Светлодарска НВФ совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов, отмечается в сообщении штаба.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Также за прошедшие сутки зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет БПЛА боевиков с пересечением линии столкновения. В штаюе предположили, что это российский «Орлан-10», который на вооружении у боевиков.

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