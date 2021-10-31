В штабе ООС рассказали о нарушениях режима тишины за сутки

С начала текущих суток пророссийские боевики на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.



В частности, вблизи Луганского незаконные вооруженные формирования вели огонь из гранатометов разных систем. В районе Светлодарска НВФ совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов, отмечается в сообщении штаба.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.



Также за прошедшие сутки зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет БПЛА боевиков с пересечением линии столкновения. В штаюе предположили, что это российский «Орлан-10», который на вооружении у боевиков.