В ТКГ обсуждали допуск медиков с подконтрольной территории для вакцинации жителей ОРДЛО

На заседании Трёхсторонней контактной группы обсуждали допуск медиков с подконтрольной Украине территории для вакцинации жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом в эфире телеканала «ДОМ» заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.



«Прозвучало неформальное пока, на уровне теории предложение с нашей стороны. Учитывая катастрофическую ситуацию с COVID-19 на оккупированных территориях, что российские оккупанты не справляются с лечением наших граждан, было предложение помочь им вакцинироваться — либо на КПВВ, либо вплоть до того, чтобы запустить наших медиков туда», — сказал Арестович.



Вместе с тем, как отмечает спикер украиснкой делегации в ТКГ, тема не нашла поддержки со стороны России.



«Вот такая у них забота о гражданах, которых они считают своими, и которых они массово морят COVID-19, с которым они не в состоянии справиться, — подытожил Алексей Арестович.

О том, что все КПВВ на Донбассе должны быть открыты ранее заявлял спецпредставитель ЕС в Украине по правам человека Имон Гилмор.



«Ковид — это не оправдание для их закрытия. Это может быть поводом для ограничения количества тех, кто пересекает КПВВ, но это открытая местность... Поэтому я не воспринимаю такой аргумент», — сказал Гилмор.



Напомним, самопровозглашенные власти в начале пандемии коронавируса, весной 2020 года, ограничили работу КПВВ на Донбассе, вследствие чего количество пересечений пунктов пропуска сократилось на 95%. В свою очередь украинские власти работу КПВВ разблокировали в ноябре 2020 года.