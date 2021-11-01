В Донецке 10 тысяч абонентов остались без электричества из-за внезапного отключения подстанций

Десять тысяч абонентов Кировского и Ленинского районов Донецка остались без электричества в результате автоматического отключение подстанций. Об этом сообщил «мэр» Донецка при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин.



«В 14:15 в Донецке (в 13:15 по Киеву — Прим.) произошло автоматическое отключение 64 трансформаторных подстанций и 63 абонентских подстанций, вследствие чего без электроэнергии остались 10 тысяч бытовых абонентов Кировского и Ленинского районов (микрорайоны: Широкий, Голубой, Звездный, Мирный, Солнечный)», — написал Кулемзин в своем телеграм-канале.



Причина отключения выясняется.