Ковид в Луганской области: 759 заболевших и 14 умерших за сутки

На подконтрольной властям территории Луганской области зафиксировано 759 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще 14 больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 126, Рубежное — 92, Северодонецк — 151, Беловодщина — 28, Белокуракинщина — 13, Кременщина — 30, Марковщина — 19, Миловщина — 23, Новоайдарщина — 22, Новопсковщина —29, Попаснянщина — 59, Сватовщина — 57, Станица Луганская — 51, Старобельщина — 50, Троицк — 9.



С начала пандемии зафиксировано 50 221 случай инфицирования коронавирусом. Из них 36 356 человек выздоровели, умерли 1 637 человек.



В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки медики выявили 154 новых случая инфицирования коронавирусом и 23 летальных случая.

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