Арахамия анонсировал новые кадровые ротации в Кабмине

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал еще две отставки в Кабинете министров. Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, сообщает «Укринформ».



«Две (отставки — ред.) есть», — отметил парламентарий, отвечая на вопрос, планируются ли еще какие-либо кадровые изменения в правительстве.



В то же время Арахамия отказался называть фамилии чиновников, об отставках которых может идти речь вскоре.

3 ноября Верховная Рада поддержала увольнение пяти министров, среди которых — министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко, вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр обороны Андрей Таран.