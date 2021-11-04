Арахамия: Украинцы не готовы видеть женщину министром обороны

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что украинцы не готовы видеть женщину в кресле министра обороны. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг, 4 ноября.



Арахамия уверен, что в представлении «большинства людей в обществе» министром обороны должен быть «боевой генерал», поэтому даже к новому министру Алексею Резникову, который не имеет боевых званий, у некоторых «есть вопросы». Учитывая это, убежден нардеп, женщина на посту министра обороны вовсе не будет воспринята в обществе.



«Мы считаем, что женщина — министр обороны — сейчас не будет воспринята в обществе, потому что общество не привыкло. Даже сейчас есть вопросы по Резникову, служил ли он в армии. Он военнообязанный, но не в армии. А если бы это была женщина, то вообще бы сказали "Война на дворе, а вы женщину ставите!" Мы считаем, что это должен быть эволюционный шаг.



Может быть через несколько лет и женщина сможет стать министров обороны, но сейчас восприятия в обществе такого нет», — заявил Арахамия.



При этом он подчеркнул, что «много женщин являются министрами обороны в европейских странах НАТО»: «Это нормально и так должно быть».



Гендерная координаторка кампании по противодействию сексизму и дискриминации в политике и СМИ «Повага» и ресурса «Женщины — это 50% успеха Украины» Анастасия Багалика назвала подобные заявления недопустимыми.



«Я не знаю, на какие исследования общественного мнения по вопросу назначения женщины на должность министра обороны опирался господин Арахамия. Я таких исследований не видела. Но я могу уверенно говорить о том, что такие высказывания и оценки от главы провластной фракции недопустимы», — сказала она в комментарии «Новостям Донбасса».



По ее словам, подобные высказывания обесценивают службу более 30 тысячи женщин в рядах украинской армии.



«На мой взгляд, эти слова демонстрируют непонимание господином Арахамией основополагающих принципов гендерного равенства. Также это обесценивает службу и вклад тех более 31 тысячи женщин, которые служат в рядах украинской армии», — констатировала она.

4 ноября, Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны. Ранее он возглавлял министерство по вопросам р еинтеграции временно оккупированных территорий, которое в свою очередь отныне возглавит депутат от СН Ирина Верещук.



Верещук претендовала на должность министра обороны вместо ушедшего в отставку Андрея Тарана. Нардеп, в частности, подтверждала, что ее кандидатура на этот пост рассматривалась на заседании фракции СН.