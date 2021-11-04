Аваков: Меня устраивает победа «сепаров» на выборах в Донецке. Главное, чтобы по украинской процедуре

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что на временно оккупированных территориях Донбасса на выборах по украинским законам, вероятнее всего, победят люди сепаратистских взглядов. В эфире телеканала «Украина 24» он сказал, что у него «нет иллюзий» относительно того, каким может быть исход выборов на Донбассе и его это «устраивает». Однако со временем, по словам экс-министра ситуация изменится.



«У меня иллюзий нет. На этих территориях победят не представители Киева и центральной Украины. Победят местные "хай бог простить", "сепары", которым они (местные жители, - ред.) доверяют. Меня устраивает это. Это будет в рамках законов Украины, когда они придут в украинское законодательное поле. Дальше пройдут годы, и мы справимся с этим. Ситуация начнет меняться. Но для этого еще одна вещь нужна: если твой народ живет таким уровнем жизни, который не хочется защищать, ничего не получится», – сказал Аваков во время дискуссии о том, какие меры нужно будет принимать для успешной реинтеграции отдельных районов Донбасса.



Экс-министр считает, что у украинских военных должен быть план на случай, если в России пошатнется политическая обстановка и Кремль ослабит свое влияние на ОРДЛО. По мнению Авакова, в такой момент дипломаты должны продолжать работать по своим направлениям, а военные и правоохранительные структуры – по своим.

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