Аваков призвал разработать военный сценарий возвращения Донбасса и Крыма

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков призвал разработать сценарий освобождения оккупированных территорий Донбасса и Крыма с использованием всех современных форм вооружения и военных стратегий. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



По словам Авакова, ему странно слышать от некоторых армейских генералов, что Генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий.



«Тезис о "возвращении исключительно дипломатическим путем", господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу. В частности, иметь наработанный сценарий освобождения захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий», — подчеркнул Аваков.



По его словам, необходимо закрепить на государственном уровне стратегию деоккупации и реинтеграции не только Крыма, но и Донецкой и Луганской областей.



«И речь идет даже не о формальном документе, а законодательно закрепленной роли и месте каждого государственного института, каждого украинца в этом процессе», — добавил Аваков.



Экс-министр напомнил, что в 2018 году такая стратегия была принята на уровне МВД, на ее основе были разработаны оперативные планы, проведены комплексные учения по боевому взаимодействию, все подразделения МВД были готовы четко и эффективно выполнить свою часть работы.



«Однако это не работает только по одному направлению. Сегодня критически необходима Национальная единая стратегия по Крыму и Донбассу, наработка которой — это совместная миссия парламента, президента и правительства, при тесном сотрудничестве с гражданским обществом и нашими международными партнерами», — считает Аваков.

Арсен Аваков был уволен с должности главы МВД парламентом 15 июля 2021 года. Этот пост он занимал более 7 лет.