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В Донецкой области за сутки от ковида умерли 62 человека

05 ноября 2021, 14:35

В Донецкой области за сутки от ковида умерли 62 человека

В Донецкой области, на территории, подконтрольной украинской власти, за сутки вследствие осложнений от COVID-19 умерли 62 человека. Об этом сообщил глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко.

Кроме этого, медики зарегистрировали 1333 новых случаев инфицирования.

С начала пандемии ковидом заболели 132 502 человека, из которых 107 659 человек выздоровели, 3573 — скончались.

За четверг, 4 ноября, в Украине выявили 26 488 новых случаев заражения коронавирусом, что на 889 случаев меньше, чем днем ранее.

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