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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 ноября

08 ноября 2021, 21:30

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области вследствие осложнений от заболевания COVID-19 умерли еще 55 человек. В Луганской области за сутки зарегистрирован один летальный случай. С начала пандемии на Донетчине подтверждено 135 150 случаев инфицирования коронавирусом (109 511 человек выздоровели, 3669 — умерли), на Луганщине — 51 539 (37 525 пациентов выздоровели, 1671 — умерли).

В отдельных районах Луганской области вявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом и 24 летальных случая. Всего группировка «ЛНР» признает 19 360 случай COVID-19. Из них 14 720 человек выздоровели, а 2578 умерли.

Политика

Германия и Франция несколько раз предлагали провести встречу министров иностранных дел Нормандского формата 11 ноября, однако Россия такую возможность отвергла. Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил это занятостью в предлагаемый день из-за деловой встречи, а также тем, что французская сторона не ознакомилась с российскими предложениями по итоговому документу.

Проект итогового документа встречи министров Нормандского формата, который предложила российская сторона, идет вразрез с подготовленными Германией и Францией предложениями. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Это не проект документа, а попытка затормозить процесс, подорвать усилия наших немецких и французских партнеров», — прокомментировал он.

Директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил об обеспокоенности Вашингтона в связи с концентрацией Россией войск около Украины.

Общество

В Нидерландах в судебном комплексе «Схипхол» началось очередное судебное заседание по делу об уничтожении самолета рейса MH17. Родственники надеются, что суд определит, какой была роль России в трагедии MH17, и кто еще, кроме четырех обвиняемых, может быть причастен к трагедии.

С начала 2021 года открыто более 90 уголовных производств по фактам совершения государственной измены, терроризма и участия в незаконных вооруженных формированиях.

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