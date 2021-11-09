ЕС официально исключил Украину из «зеленого» списка для путешествий

Европейский Союз обнародовал решение, которым исключил Украину из «зеленого» списка стран для путешествующих в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.



«После рассмотрения в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, особых административных регионов и других образований и территориальных властей, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, из списка были исключены Сингапур и Украина», — говорится в решении.



Однако каждая страна-член ЕС вправе принять решение «отменить временные ограничения на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников».



Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будет по-прежнему пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.



Украина была включена в «зеленый» список, который пересматривается каждые две недели, 15 июля.



В «зеленом» списке ЕС остаются 18 стран.