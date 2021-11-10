В Донецкой области снова более тысячи новых заражений ковидом

За прошедшие сутки, 9 ноября, в Донецкой области выявили 1 210 случаев коронавируса. От осложнений, вызванных вирусом, умерли 84 человека. В больницах сейчас продолжают лечение 3 045 пациентов.

Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 137 192 заболевших COVID-19. Из этого числа 112 221 пациент выздоровел, а 3 842 человека умерли.