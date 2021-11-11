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«Серьезная погрешность»: «ДНР» не будет обнародовать результаты переписи населения

11 ноября 2021, 16:59

«Серьезная погрешность»: «ДНР» не будет обнародовать результаты переписи населения

Результаты переписи населения, которую группировка «ДНР» проводила в октябре 2019 года, опубликованы не будут. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин в ходе «большого интервью» 11 ноября.

«Что касается переписи — я не скажу, что это был ошибочный шаг, но он внес определенное понимание того, что в рамках воюющего государства не существует таких методик, которые исключили бы ту погрешность, которая присутствовала», — сказал Пушилин.

По его словам, «была выявлена очень серьезная погрешность в рамках подведенных итогов, поэтому руководствоваться в полной мере данной переписью у нас не получилось».

Глава «ДНР» уточнил, что сейчас продолжают по-прежнему использовать статистические данные.

Пушилин назвал причины, почему итоги переписи не считают достоверными: «К сожалению, война наложила здесь отпечаток — неоткровенность ответов, неполнота ответов наших граждан или просто отсутствие желания или некий страх, может быть, отвечать на тот перечень вопросов, который им задавался».

Пушилин подчеркнул, что результаты переписи «не коррелируются в нашем понимании с тем, что происходит на самом деле», поэтому было принято решение их не публиковать, потому что они «вводили бы людей в заблуждение».

Группировки «ДНР» и «ЛНР» проводили перепись населения с 1 по 14 октября 2019 года. С тех пор сроки обнародования результатов неоднократно переносились.

В июле «министр экономического развития ДНР» Алексей Половян называл другую причину, почему не подводят итоги переписи населения. По его словам, это было остановлено пандемией коронавируса.

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