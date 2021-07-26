В «ДНР» заявили, что второй год не могут подвести итоги переписи населения из-за ковида

Подведение итогов переписи населения, проведенного на подконтрольной группировке «ДНР» территории в октябре 2019 года, было остановлено пандемией коронавируса.



Об этом заявил «министр экономического развития ДНР» Алексей Половян.



«Та же перепись населения, которая была проведена. Колоссальная работа. Причем в условиях военного времени, в сжатые сроки. Пандемия, конечно, затормозила подведение итогов», — сказал он в комментарии телеграм-каналу «Донбасс решает».



Когда именно будут обнародованы итоги переписи, не уточняется.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» проводили перепись населения с 1 по 14 октября 2019 года. С тех пор сроки обнародования результатов неоднократно переносились.