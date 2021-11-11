В ДонОГА рассказали о смерти от ковида 16-летней девочки в Мариуполе

В Мариуполе был случай смерти от коронавируса 16-летней девочки. Эту информацию подтвердил замначальника управления стратегического развития департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко на брифинге в четверг.



По его словам, это произошло два месяца назад.



«Девочку доставили в инфекционное отделение больницы №4 города Мариуполя, если не ошибаюсь, из города Доброполье. У нее были сопутствующие заболевания, она была невакцинирована, и она, к сожалению, умерла от осложнений COVID-19», — сказал Педенко.



Он добавил, что на сегодня в области вакцинировано от коронавируса около тысячи детей возрастом от 12 до 18 лет.

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