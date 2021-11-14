На Донбассе от COVID-19 умерли 24 человека, еще 876 заболели

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки от осложнений вследствие COVID-19 умерли 16 человек, в Луганской области — 8. Об этом сообщили в местных облгосадминистрациях.



За субботу, 13 ноября, в Донецкой области обнаружено еще 793 больных, на Луганщине — 83 новых случая инфицирования.



С начала пандемии на Донетчине коронавирусную болезнь диагностировали 141 522 человек (118 539 пациентов выздоровели), на Луганщине — у 53 927 человек (41 019 пациентов выздоровели, 1799 человек умерли).