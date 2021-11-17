Кабмин выделил Донетчине 25 миллионов гривен на закупку кислородных концентраторов

Кабинет министров выделил Донецкой области дополнительные средства на закупку кислородных концентраторов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду.



Он отметил, что Кабмин почти на 15% повышает финансирование всех ковидных больниц, а параллельно с этим также точечно помогает отдельным учреждениям и регионам справляться с вызовами COVID-19.



«Выделяем сегодня 33 миллиона гривен для Донецкой и Одесской областей. Почти 25 миллионов гривен будет направлено для Донетчины на дополнительную закупку 535 кислородных концентраторов, 8,5 миллионов гривен будет направлено на реконструкцию и закупку медоборудования для инфекционного отделения Ананьевской многопрофильной больницы на Одесчине», — сказал Денис Шмыгаль.

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