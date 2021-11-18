Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» запустила два вспомогательных цеха завода «Стирол» в Горловке, остальные мощности — в простое

18 ноября 2021, 15:28

«ДНР» запустила два вспомогательных цеха завода «Стирол» в Горловке, остальные мощности — в простое

Группировка «ДНР» запустила работу двух цехов завода «Стирол» в оккупированной Горловке, передает сепаратистский ресурс «ДАН».

Как сообщил директор предприятия Василий Агарков, завод семь лет находился в режиме простоя. Сейчас возобновили работу цех лакокрасочной продукции и цех по производству изделий из полимеров, которые являются вспомогательными.

По словам Агаркова, там провели модернизацию оборудования, и на данный момент налажено производство полиэтиленовой пленки, одноразовой посуды и упаковки, пентафталевых и водно-дисперсионных красок.

Он отметил, что сейчас в открытых цехах работают 25 человек, но с расширением производства численность рабочих намерены увеличить более чем в шесть раз.

До начала боевых действий в 2014 году «Стирол» был одним из крупнейших производителей минеральных удобрений в Европе.

«Стирол» принадлежит компании Ostchem украинского олигарха Дмитрия Фирташа. После начала боевых действий в компании заявили о потере контроля над предприятием.

В 2018 году в «ДНР» объявили о намерении запустить «Стирол», однако позже от этой идеи отказались.

О планах запуска вспомогательных цехов «Стирола» в «ДНР» говорили еще в ноябре 2020 года. Предприятие недополучает финансирование, а рабочим не выплачиваются зарплаты.

Читайте также:

В «ДНР» заявили о планах запустить второстепенные цеха «Стирола». Основные мощности простаивают

Еще по теме

Места
Горловка
Организации
Стирол ДНР

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:28
«ДНР» запустила два вспомогательных цеха завода «Стирол» в Горловке, остальные мощности — в простое
13:07
Зеленский ввел санкции против 28 сотрудников спецслужб РФ. В списке есть и выходцы из Донбасса
12:57
«ЛНР» назвала количество доз вакцины от ковида, которое получит из РФ
10:48
«ДНР»: Еще 1207 заболевших ковидом и 59 умерших
10:10
СБУ: Руководитель шахты на ГП «Волыньуголь» платил налоги в «ЛНР»
09:48
«ДНР» возобновит очные занятия в школах и вузах с 22 ноября
09:18
«ЛНР»: 84 заболевших и 13 умерших от COVID-19 за сутки
21:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 ноября
20:13
Правозащитники рассказали о переброске военной техники и «шпиономании» в ОРДЛО
19:41
Стало известно, когда Газманов приедет в Донецк с концертом
15:20
«ДНР»: Коммунальные проблемы не решаются
13:04
В ОРДО утверждают, что экспортируют 60% продукции
09:26
«ДНР»: Более тысячи заражений ковидом за сутки
22:01
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 ноября
15:20
«ДНР» продлила запрет на проведение спортивных соревнований до 1 декабря
все новости
15:58
В суд передано дело против «казака ЛНР», задержанного на позициях ВСУ
15:53
Юриста горсовета на Харьковщине подозревают в пособничестве «ДНР»
15:47
Путин заявил, что Россия продолжит участие в Нормандском формате и ТКГ
15:28
«ДНР» запустила два вспомогательных цеха завода «Стирол» в Горловке, остальные мощности — в простое
15:22
Суд разрешил опросить по видеосвязи сбежавших беркутовцев в деле о расстрелах на Майдане
14:57
Россия в ТКГ снова навязывает Украине прямые переговоры с «Л-ДНР»
14:45
В ЕС нет консенсуса о присоединении Украины — Матернова
14:44
В Еврокомиссии готовят проект по обеспечению школьными автобусами детей в прифронтовой зоне Донбасса
13:59
«Россия добивает Нормандский формат»: Кулеба — о публикации РФ переписки с Германией и Францией
13:24
Премьер Польши: Миграционный кризис может отвлекать от новой агрессии РФ против Украины
13:07
Зеленский ввел санкции против 28 сотрудников спецслужб РФ. В списке есть и выходцы из Донбасса
12:57
«ЛНР» назвала количество доз вакцины от ковида, которое получит из РФ
12:15
Тысяча за вакцинацию: Рада предварительно поддержала выделение денег из госбюджета
11:42
На Донбассе за сутки — более 1500 заболевших COVID-19 и 66 смертей
11:26
Рада разрешила пограничникам применять оружие и боевую технику
все новости
ВИДЕО
Высаживают каждые выходные: Жители Луганщины помогают возродить лес после пожаров ►
15 ноября, 21:54
Пропуск через луганский КПВВ упростили, Украина вернет долги по пенсиям. Дайджест НД ►
14 ноября, 21:30
Задержание палача «Изоляции» и война дронов. Донбасс сегодня ►
13 ноября, 21:45

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция