«ДНР» запустила два вспомогательных цеха завода «Стирол» в Горловке, остальные мощности — в простое

Группировка «ДНР» запустила работу двух цехов завода «Стирол» в оккупированной Горловке, передает сепаратистский ресурс «ДАН».



Как сообщил директор предприятия Василий Агарков, завод семь лет находился в режиме простоя. Сейчас возобновили работу цех лакокрасочной продукции и цех по производству изделий из полимеров, которые являются вспомогательными.



По словам Агаркова, там провели модернизацию оборудования, и на данный момент налажено производство полиэтиленовой пленки, одноразовой посуды и упаковки, пентафталевых и водно-дисперсионных красок.



Он отметил, что сейчас в открытых цехах работают 25 человек, но с расширением производства численность рабочих намерены увеличить более чем в шесть раз.

До начала боевых действий в 2014 году «Стирол» был одним из крупнейших производителей минеральных удобрений в Европе.



«Стирол» принадлежит компании Ostchem украинского олигарха Дмитрия Фирташа. После начала боевых действий в компании заявили о потере контроля над предприятием.



В 2018 году в «ДНР» объявили о намерении запустить «Стирол», однако позже от этой идеи отказались.



О планах запуска вспомогательных цехов «Стирола» в «ДНР» говорили еще в ноябре 2020 года. Предприятие недополучает финансирование, а рабочим не выплачиваются зарплаты.