Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Резников: Не верю, что Россия решится на большое наступление и захват территорий

19 ноября 2021, 22:59

Резников: Не верю, что Россия решится на большое наступление и захват территорий

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина готова отразить российскую агрессию, но считает, что Россия вряд ли решится на большое наступление. Об этом он сказал в интервью Украинской службе «Голоса Америки».

«Не верю в это (в масштабное наступление России и захват украинских территорий – Ред). Потому что давайте не забывать: за 8 лет этой войны мы научились защищаться. Наши Вооруженные силы на высоком уровне, особенно Сухопутные войска. У меня была честь с генералом Залужным, главнокомандующим, четыре дня провести в ООС, общаться с командирами, солдатами в окопах. Там настроение абсолютно боевое, уверенное в себе, люди умеют защищать страну», — сказал Резников.

Он отметил, что возле границ Украины «есть признаки эскалации», но украинская сторона не паникует, потому что за время войны привыкли к постоянной угрозе.

«Даже в сложной ситуации я ищу позитив. В угрозе я вижу позитив, что это привлекло внимание цивилизованного мира, и сейчас начинается реакция, которая дает нам шанс продемонстрировать агрессору, что цена этой агрессии для него будет непомерной», — подчеркнул министр.

По его словам, для России это будет означать потерю человеческих жизней и потери экономические.

«Это потеря его [Путина] окружения доступа к банковским счетам. Ведь практически все накопления они держат в долларах США. Не имеет значения — в швейцарском банке, в сингапурском или каком-то панамском — деньги преимущественно в долларах США, а это значит, что к ним могут достичь санкции. Вопрос — хочет ли обычный россиянин, вместо того чтобы вкусно есть, безопасно своих детей отправлять в школу — платить за эту агрессию. Ради чего? Ну, и плюс давайте не забывать, что войны — это еще гробы, в которых возвращались русские солдаты», — сказал Резников.

Он также напомнил, что исследование российского исследовательского центра «Левада-центр» об основных страхах россиян показало, что страх номер один — это страх войны. Второй страх — это страх репрессий.

«Вот чего боятся россияне. Если большинство населения России боится войны, то зачем их лидеру идти войной?» — добавил министр.

По словам Резникова, в Украине уже более 400 тысяч ветеранов, прошедших через боевые действия и готовых защищать страну. «Поэтому такого легкого прохода, как это было в 2014 году, не будет. Сегодня люди знают, что такое пролитая кровь, и как проливать кровь врага тоже знают, и умеют это делать», — подчеркнул он.

Глава Минобороны также считает, что сейчас действия международной общественности в отношении РФ неэффективны, а российское руководство изменит свою политику только в том случае, если она ему будет очень дорого обходиться.

«Удивленность, озабоченность, беспокойство не работают. У здания Кремля очень высокие и толстые стены, и они давно уже не слышат беспокойства, а к определенному уровню санкций выработали иммунитет. Они будут реагировать, только если эта война будет очень дорого стоить и станет невыгодной. Только такие решительные шаги, в том числе со стороны Соединенных Штатов, как ведущей мировой страны, могут им это продемонстрировать», — сказал Резников.

Читайте также:

Украина останется в Минских соглашениях и будет ждать «окно возможностей» — Резников 

Еще по теме

Люди
Алексей Резников
Прочее
Агрессия РФ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:29
Боевики не пропустили СММ ОБСЕ в Старомихайловку и угрожали сбить ее беспилотник
18:59
Принудительная паспортизация в ОРДЛО: «Л-ДНР» выдали более 1 миллиона 420 тысяч «паспортов»
12:50
«ЛНР» заявила о ранении жительницы села под Славяносербском
11:50
«Все ушли на карантин». В «ДНР» нашли причину некачественной связи
11:08
В Донецке прорыв трубы спровоцировал три ДТП
10:10
«ЛНР»: 68 заболевших и 18 умерших от ковида за сутки
09:26
«ДНР»: От ковида за сутки умерли 70 человек
22:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 ноября
19:26
В «ДНР» поверили российскому фейку о «великих украх» и переобучают учителей
17:14
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 19 ноября: правила пересечения
15:28
«ДНР» запустила два вспомогательных цеха завода «Стирол» в Горловке, остальные мощности — в простое
13:07
Зеленский ввел санкции против 28 сотрудников спецслужб РФ. В списке есть и выходцы из Донбасса
12:57
«ЛНР» назвала количество доз вакцины от ковида, которое получит из РФ
10:48
«ДНР»: Еще 1207 заболевших ковидом и 59 умерших
10:10
СБУ: Руководитель шахты на ГП «Волыньуголь» платил налоги в «ЛНР»
все новости
22:59
Резников: Не верю, что Россия решится на большое наступление и захват территорий
22:18
Местных только пять семей: Как живут переселенцы в прифронтовом селе на Луганщине
21:50
Экс-глава разведки: Ермак передал указание Зеленского перенести операцию по «вагнеровцам»
21:29
Боевики не пропустили СММ ОБСЕ в Старомихайловку и угрожали сбить ее беспилотник
20:44
Журналист рассказал, как сорвалась операция по освобождению Донецка и Луганска
19:57
Мининфраструктуры еще не определило места для строительства аэропортов на Донбассе
19:29
Украина останется в Минских соглашениях и будет ждать «окно возможностей» — Резников
18:59
Принудительная паспортизация в ОРДЛО: «Л-ДНР» выдали более 1 миллиона 420 тысяч «паспортов»
18:23
Собирал секретные данные о ракетных арсеналах: СБУ разоблачила командира воинской части
17:58
Минздрав: Украина прошла пик волны COVID-19, но возможна повторная вспышка
17:26
Боевики на Донбассе стреляли из запрещенной артиллерии и минометов
16:43
МИД Германии и Франции обвинили РФ в нарушении дипломатической практики после публикации переписки по «Нормандии»
16:41
Арестович: О присоединении США к Нормандской четверке не говорят из-за скопления российских войск
15:20
СБУ задержала экс-командира «спецподразделения МГБ ЛНР», который захватывал Луганский аэропорт
15:06
СМИ: Суд арестовал двух подозреваемых в покушении на министра Лещенко
все новости
ВИДЕО
Местных только пять семей: Как живут переселенцы в прифронтовом селе на Луганщине
19 ноября, 22:18
Центр «Дія» в Станице Луганской за первый день работы выдал более 200 документов
18 ноября, 22:51
Высаживают каждые выходные: Жители Луганщины помогают возродить лес после пожаров ►
15 ноября, 21:54

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция