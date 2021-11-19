Резников: Не верю, что Россия решится на большое наступление и захват территорий

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина готова отразить российскую агрессию, но считает, что Россия вряд ли решится на большое наступление. Об этом он сказал в интервью Украинской службе «Голоса Америки».



«Не верю в это (в масштабное наступление России и захват украинских территорий – Ред). Потому что давайте не забывать: за 8 лет этой войны мы научились защищаться. Наши Вооруженные силы на высоком уровне, особенно Сухопутные войска. У меня была честь с генералом Залужным, главнокомандующим, четыре дня провести в ООС, общаться с командирами, солдатами в окопах. Там настроение абсолютно боевое, уверенное в себе, люди умеют защищать страну», — сказал Резников.



Он отметил, что возле границ Украины «есть признаки эскалации», но украинская сторона не паникует, потому что за время войны привыкли к постоянной угрозе.



«Даже в сложной ситуации я ищу позитив. В угрозе я вижу позитив, что это привлекло внимание цивилизованного мира, и сейчас начинается реакция, которая дает нам шанс продемонстрировать агрессору, что цена этой агрессии для него будет непомерной», — подчеркнул министр.



По его словам, для России это будет означать потерю человеческих жизней и потери экономические.



«Это потеря его [Путина] окружения доступа к банковским счетам. Ведь практически все накопления они держат в долларах США. Не имеет значения — в швейцарском банке, в сингапурском или каком-то панамском — деньги преимущественно в долларах США, а это значит, что к ним могут достичь санкции. Вопрос — хочет ли обычный россиянин, вместо того чтобы вкусно есть, безопасно своих детей отправлять в школу — платить за эту агрессию. Ради чего? Ну, и плюс давайте не забывать, что войны — это еще гробы, в которых возвращались русские солдаты», — сказал Резников.



Он также напомнил, что исследование российского исследовательского центра «Левада-центр» об основных страхах россиян показало, что страх номер один — это страх войны. Второй страх — это страх репрессий.



«Вот чего боятся россияне. Если большинство населения России боится войны, то зачем их лидеру идти войной?» — добавил министр.



По словам Резникова, в Украине уже более 400 тысяч ветеранов, прошедших через боевые действия и готовых защищать страну. «Поэтому такого легкого прохода, как это было в 2014 году, не будет. Сегодня люди знают, что такое пролитая кровь, и как проливать кровь врага тоже знают, и умеют это делать», — подчеркнул он.



Глава Минобороны также считает, что сейчас действия международной общественности в отношении РФ неэффективны, а российское руководство изменит свою политику только в том случае, если она ему будет очень дорого обходиться.



«Удивленность, озабоченность, беспокойство не работают. У здания Кремля очень высокие и толстые стены, и они давно уже не слышат беспокойства, а к определенному уровню санкций выработали иммунитет. Они будут реагировать, только если эта война будет очень дорого стоить и станет невыгодной. Только такие решительные шаги, в том числе со стороны Соединенных Штатов, как ведущей мировой страны, могут им это продемонстрировать», — сказал Резников.