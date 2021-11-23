В ДонОГА рассчитывают, что через 10 дней область выйдет в «желтую» зону по COVID-19

Донецкая область преодолевает нынешнюю волну коронавируса и скоро может выйти в «желтую» зону карантина. Об этом сообщил на брифинге замначальника управления стратегического развития департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко.



Он отметил, что начиная с 18 октября, когда Донетчина оказалась в «красной» зоне, каждый день росло число желающих получить вакцинацию, что позволило преодолеть эту волну заболевания.



«Я надеюсь, что мы все-таки идем к нижнему ее [волны коронавируса] плато, и где-то дней через 10 мы будем уже и не в "красной" зоне, а даже в "желтой". И этому содействовала вакцинация», — сказал Педенко.



По его словам, те вакцины, которые есть в области, зарекомендовали себя с позитивной стороны, а побочные явления наблюдались в рамках тех, что были указаны в инструкции к препаратам. В данное время в наличии есть вакцины Moderna, Pfizer, CoronaVac и для второй дозы используется AstraZeneca.



«Те, кто получили первую дозу вакцины AstraZeneca, в декабре и январе следующего года получат вторую дозу также этой вакцины. Сегодня министерство здравоохранения сообщило о том, что в декабре будет проведена закупка еще партии вакцины AstraZeneca, Донетчина получит 21 тысячу доз», — добавил представитель облздрава.