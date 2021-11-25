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Глава Евросовета сказал Зеленскому, что может помочь урегулированию на Донбассе

25 ноября 2021, 23:01

Глава Евросовета сказал Зеленскому, что может помочь урегулированию на Донбассе

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем обсудил ситуацию на Донбассе на фоне концентрации российских вооруженных сил вдоль украинских границ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Мишель рассказал Зеленскому о результатах своего вчерашнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Одним из этих результатов является убежденность, что деэскалации ситуации могли бы помочь контакты между украинской и российской сторонами при участии ЕС.

Лидеры Украины и Евросоюза договорились и в дальнейшем координировать свои позиции относительно путей урегулирования конфликта.

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