Глава Евросовета сказал Зеленскому, что может помочь урегулированию на Донбассе

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем обсудил ситуацию на Донбассе на фоне концентрации российских вооруженных сил вдоль украинских границ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Мишель рассказал Зеленскому о результатах своего вчерашнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Одним из этих результатов является убежденность, что деэскалации ситуации могли бы помочь контакты между украинской и российской сторонами при участии ЕС.



Лидеры Украины и Евросоюза договорились и в дальнейшем координировать свои позиции относительно путей урегулирования конфликта.