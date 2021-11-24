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Количество российской военной техники вблизи украинской границы почти достигло уровня весны 2021 — расследователи CIT

24 ноября 2021, 23:08

Количество российской военной техники вблизи украинской границы почти достигло уровня весны 2021 — расследователи CIT

Международная группа журналистов Conflict Intelligence Team обнародовала собственное расследование о скоплении Россией войск и техники вблизи границ с Украиной.

Журналисты обнародовали фото, видео и документы, свидетельствующие о транспортировке военной техники в полигоны вблизи восточных границ Украины и в оккупированный Крым. В частности, появились два видео, на которых видна транспортировка эшелонов из БМП-3 и БТР-82 в с. Валуйки в Белгородской области (23 км от границы с Украиной).

«Следует заметить, что кроме войск к границам Украины, кажется, завозят и технику, к тому же в настораживающем количестве, и которое только с натяжкой можно попытаться объяснить процессом перевооружения имеющихся частей.

CIT нашли видео с TikTok, опубликованное 11 ноября, на котором видна загрузка 34-й отдельной мотострелковой бригады и 42-й гвардейской мотострелковой дивизии в Ставрополье. Также на видео заметили эшелон с танками Т-72Б3, которые были сняты на еще одном видео в TikTok. Наиболее показательное размещение военной техники журналисты зафиксировали на полигоне «Погоново» в Воронежской области.

К моменту написания предыдущего материала, 2 ноября, у границ с Украиной было зафиксировано присутствие лишь 4-й танковой дивизии. Теперь же к ней добавились по меньшей мере другие формирования 1-й танковой армии, а также отдельные части 49-й и 58-й армий Южного военного округа. Все это свидетельствует о скоплении сил примерно в масштабах весны этого года, отметили журналисты.

«В любом случае мы согласны с оценками разведывательных органов, что готовность РФ к возможной операции на подконтрольной украинским властям территории может начаться не ранее начала следующего года», — сказано в расследовании.

В то же время команда журналистов отмечает, что темпы опрокидывания войск медленнее, чем в апреле этого года. Однако если существующая передислокация и укомплектование воинских частей сохранятся, то в январе общее количество личного состава и техники российской армии превысит апрельские показатели.

Conflict Intelligence Team объединяет независимых журналистов и исследователей, занимающихся отслеживанием и мониторингом современных военных конфликтов. Весной 2021 года они также публиковали отчеты о концентрации российских войск у украинских границ.

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что разведки Украины, Великобритании и США обменялись информацией о скоплении войск России. По его словам, выводы одинаковые и «режим риска нам понятен».

21 ноября руководитель Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится совершить атаку до конца января-начала февраля.

В Кремле утверждают, что не собираются нападать на Украину.

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