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Вице-премьер заявила, что Ахметов бросил вызов Зеленскому

30 ноября 2021, 09:00

Вице-премьер заявила, что Ахметов бросил вызов Зеленскому

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что бизнесмен Ринат Ахметов бросил вызов президенту Владимиру Зеленскому.

«Есть обстоятельство, которое отличает ситуацию прошлого года или даже двухгодичной давности. При совокупности факторов российской агрессии, энергетического кризиса, мы имеем третье обстоятельство, которое, я считаю, за 30 лет впервые у нас появилось. Я вынуждена назвать эту фамилию: Ринат Ахметов, который бросил открытый вызов президенту Зеленскому, а в его лице и украинскому государству», — сказала Верещук в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Она отметила, что в качестве министра дважды за последние две недели посетила Луганскую и Донецкую области.

«Хочу привести вам пример: город Счастье Луганская область <...>. Люди там говорят, что они боятся, что в желании насолить или ударить президента Зеленского, господин Ахметов остановит ТЭС (Луганская ТЭС принадлежит компании ДТЕК Рината Ахметова — Ред.) и они останутся без тепла. Я говорю сейчас о людях, которые там живут. И такое хорошее название "Счастье" будет совсем несчастливым городом. Они останутся без работы и таких людей 60 тысяч, если мы говорим про Донецкую и Луганскую область», — подчеркнула Верещук.

По ее словам, Ахметов, будучи самым богатым человеком страны, имея финансовое состояние и влияние, должен понимать свою ответственность. «Такая политика, которую, проводит господин Ахметов — это не мудро», — считает вице-премьер.

На уточняющий вопрос, о какой именно политике Ахметова идет речь, Верещук заявила: «Информационно, медийно, политически, а теперь уже и через прямые выпады, уничтожая или пытаясь нанести удар, целясь в президента, попадая в государство».

Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября сообщил, что, согласно агентурным данным, в Украине якобы готовится государственный переворот на 1-2 декабря. Кроме того, в него «пытаются втянуть» олигарха Рината Ахметова.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление Зеленского о планах РФ по участию в госперевороте в Украине. В свою очередь, Ахметов назвал «сплошной ложью» информацию о якобы втягивании его в госпереворот.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту информации о подготовке госпереворота.

Смотрите также:

Зеленский против Ахметова: От информационной войны до «госпереворота». Дайджест НД

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