В НАТО обсуждают введение новых санкций против РФ в случае ухудшения ситуации вокруг Украины

Министры иностранных дел стран НАТО обсудили во вторник в Риге возможное введение новых санкций против РФ в случае усиления ее агрессии в отношении Украины. Об этом заявил на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг, передает «Интерфакс-Украина».



«Экономические санкции и политическая реакция — это то, что мы обсуждали сегодня, в частности, с США. На нас приходится 50% мирового ВВП, и имеет значение, когда союзники по НАТО обсуждают использование санкций за поведение России», — сказал он.



Генсек НАТО напомнил об ограничениях, введенных против РФ после аннексии Крыма в 2014 году, отметив, что подобные шаги возможны и сейчас.



«Я думаю, что на самом деле Россия недооценивает решимость союзников по НАТО вводить санкции и выполнять их после нелегальной аннексии Крыма в 2014 году», — подчеркнул Столтенберг.



Также он напомнил о ранее реализованном НАТО решении прекратить «практическое сотрудничество» с Россией.