В Украине продолжает снижаться нагрузка на ковидные больницы

В ближайшее время государственная комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос о выводе 9 регионов из «красной» в «желтую» зону карантина. Об этом шла речь на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса в Украине, передает пресс-служба правительства.



По информации министерства здравоохранения, за прошлую неделю количество выявленных случаев COVID-19 уменьшилось на 15%, количество госпитализаций — на 13%.



«Нагрузка на систему здравоохранения тоже постепенно снижается. Реанимационные койки сейчас заняты на 55%, загруженность коек с кислородом за неделю снизилась с 48% до 40%. При этом пациенты, которым назначена кислородная терапия, занимают 33% всех ковидных коек», — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.



В Минздраве также сообщили, что уже в 16 регионах страны 40% взрослого населения имеет по меньшей мере одну прививку против COVID-19. В 6 регионах 40% населения уже завершило полный курс вакцинации.



На сегодняшний день штамма «Омикрон» в Украине не обнаружено.



В правительстве напомнили, что с 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие ужесточение ограничений в «желтых» зонах. Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общепита и спортзалов будет разрешена только при наличии у 100% персонала и посетителей по крайней мере одной дозы прививки, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.