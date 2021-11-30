Карантин в Украине: Ограничения в «желтых» зонах станут строже с 6 декабря

В Украине с 6 декабря ужесточат ограничения в регионах, находящихся в «желтой» зоне карантина. В частности, сократится срок действия «желтых» COVID-сертификатов о прививках одной дозой. Ограничения коснутся работы заведений и общественного транспорта.



Больше всего изменения коснутся территорий, где введен «желтый» уровень эпидопасности. Если раньше бизнес мог выбирать модель деятельности (не проверять документы о вакцинации или негативном тесте, но работать в соответствии с ограничениями или проверять документы и работать без ограничений соответствующего уровня), то новые правила не предусматривают такой возможности.



Правительство утвердило, что теперь общественные учреждения, учреждения культуры, спортзалы, рестораны и другие заведения могут работать при вакцинации всего персонала по крайней мере одной дозой или при наличии негативного теста или сертификата о выздоровлении у каждого работника. Это же правило относится и к приему посетителей. Последние должны быть вакцинированы по меньшей мере одной дозой, или иметь сертификат о выздоровлении или об отрицательном тесте.



В пределах «желтой зоны» запрещены:

посещение учебных заведений, если на самоизоляции находятся более 50% учащихся и сотрудников;

работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;

проведение массовых мероприятий;

работа кинотеатров, театров других заведений культуры;

работа общепита (кроме работы на вынос и доставки);

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);

межобластные и международные перевозки.

Добавлены новые нормы и для «зеленой зоны». Теперь в городском и внутриобластном общественном транспорте нельзя перевозить пассажиров больше, чем совокупное количество мест для сидения и 50% мест для стояния.



Эта норма также будет действовать в «желтой зоне».



Кроме того, действующими для любых уровней эпидопасности остаются в силе следующие нормы:

запрещается работа учебных заведений, если на самоизоляции находятся более 50% учащихся и сотрудников;

запрещается пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

запрещается самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.

Эти правила не отменяются даже при наличии документов COVID.



Все остальные ограничения, предусмотренные «желтым» уровнем, не будут действовать, если у всех работников и посетителей будет один из документов:

«желтый» COVID-сертификат или бумажная справка 063-О (действующие 30 дней);

«зеленый» COVID-сертификат (действует 365 дней);

международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);

иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа).

То есть для работы и посещения заведений на «желтом» уровне достаточно получить хотя бы одну прививку и иметь хотя бы «желтый» внутренний COVID-сертификат или временную справку 063-О, выданную врачом, который проводил прививку. Срок действия «желтого» сертификата – 30 дней. Ранее он действовал 120 дней.сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).



До конца декабря 2021 года в стране будет действовать такой карантин. Значительные усиления правил коснутся в первую очередь невакцинированных граждан.