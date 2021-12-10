Россия требует отозвать обещание о вступлении Украины и Грузии в НАТО, угрожая масштабным конфликтом в Европе

Россия требует правовых гарантий непродвижения НАТО на восток и отмены обещаний вступления в Альянс Украины и Грузии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.



Там отмечают, что «отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте».



«Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений. Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», — заявляют в российском МИД.



«В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ — "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других". Настаиваем на юридическом закреплении договоренности о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу Российской Федерации, на территории соседних с ней стран, как входящих, так и не входящих в Североатлантический альянс», — говорится в заявлении.



Кроме того, российская сторона настаивает на «получении конкретной реакции НАТО» на выдвинутые ранее предложения по снижению напряженности в Европе, в частности, по «отводу районов оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия-НАТО». Также Россия требует согласовать «предельную дистанцию сближения боевых кораблей и самолетов для предотвращения опасной военной деятельности, в первую очередь — в балтийском и черноморском регионах» и возобновить регулярный диалог между оборонными ведомствами по линии Россия-США и Россия-НАТО.



В МИД РФ добавили, что Россия в ближайшее время представит проекты международно-правовых документов для начала переговоров в соответствующих форматах.