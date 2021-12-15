Верещук прокомментировала возможность выборов в 18 громадах на Донбассе

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что не видит в ближайшее время возможности провести местные выборы в 18 громадах на Донбассе, которые в прошлом году были отменены. Об этом она сказала на полях презентации государственного предприятия «Украинский национальный центр развития мира», передает «Дом».



«Не вижу возможности проведения этих выборов ни в этом году, ни в начале 2022 года», — отметила Верещук.



Она назвала «фактором безопасности» действующие сейчас на этих территориях военно-гражданские администрации (ВГА).



«Я проехала всю фактически территорию, где действуют ВГА. Знаете, как люди это называют? Они называют деятельность ВГА политическим гипсом. Да, это неудобно, когда сломана рука. Нужно зафиксировать на сегодня процесс, стабилизировать его через государственные инструменты, через шаги. И называют это политическим гипсом сами граждане», — сказала глава Минреинтеграции.



По ее словам, в некоторых случаях ВГА действуют эффективнее местных советов.



«Например, в Славянске люди говорят: "Нам было так трудно добиться, чтобы депутаты проголосовали хоть какое-то решение". Сейчас все происходит быстро. Принятие решения происходит безотлагательно, буквально в часы или дни. Это значительно упрощает процесс, когда мы говорим, что нужно помочь людям», — отметила Верещук.



К вопросу проведения выборов в 18 ОТГ вдоль линии соприкосновения, по мнению вице-премьера, можно будет вернуться во II-III кварталах 2022 года.



«В тех 18 громадах, к сожалению, пока фактор безопасности таков, что нельзя проводить выборы. А уже со следующего года будем смотреть. Со II-III квартала будем смотреть», — подытожила Верещук.