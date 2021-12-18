Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Украине обнаружили первый случай заражения штаммом «Омикрон»

18 декабря 2021, 10:51

В Украине обнаружили первый случай заражения штаммом «Омикрон»

Центр общественного здоровья Украины подтвердил первое в стране заражение штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, "Омикрон" обнаружили у пациента, который недавно вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где контактировал с больными COVID-19.

«Пациент продолжает находиться на лечении. Также сейчас проводится эпидемиологическое расследование указанного случая и дополнительное обследование контактных лиц», — подчеркнул министр.

Он также призвал украинцев вакцинироваться, соблюдать установленные противоэпидемические нормы и правила, а также, по возможности, избегать поездок за границу в регионы, где доминирует циркуляция штамма «Omicron».

«Омикрон» впервые выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, и содержит большое количество мутаций.

За пятницу, 17 декабря, в Украине выявили 7 503 случая заражения коронавирусом, что на 2 087 случаев меньше, чем днем ранее.

Еще по теме

Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:29
Боевики «ДНР» полностью сменили имя и данные пленного, чтобы его не смогли найти — Денисова
16:37
«ДНР» прекратила онлайн-регистрацию на прививки от коронавируса
11:14
«ДНР»: Еще 330 заболевших и 60 умерших от коронавируса
09:47
«ЛНР»: 34 заболевших ковидом и четверо умерших за сутки
23:55
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 декабря
23:10
В Донецке мужчина с автоматом напал на магазин. Его застрелила «полиция»
22:00
«ЛНР» второй день не может возобновить подачу воды в Ровеньки
15:42
«ДНР» откроет свой КПВВ под Донецком 17 декабря. Какие правила проезда
11:28
Приговор суда Ростова подтвердил присутствие российских военных на Донбассе
10:41
«ДНР»: Еще 393 заболевших и 23 умерших от коронавируса
09:32
Россиянин Юрченко взял под контроль завод в Луганске
09:11
«ЛНР» заявила о 42 заболевших и двух умерших от ковида за сутки
23:50
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости среды
14:12
«ДНР» вернула стелу «Россия» в центр Донецка
10:38
«ДНР»: Еще 453 заболевших и 16 умерших от ковида
все новости
10:51
В Украине обнаружили первый случай заражения штаммом «Омикрон»
09:24
В штабе ООС рассказали о нарушениях режима тишины за прошедшие сутки на Донбассе
09:18
Более 7,5 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в Украине за сутки
22:53
«Ставки колоссальны»: В США заявили о готовности к диалогу с Россией на площадках НАТО и ОБСЕ
22:42
Бывший замминистра МВД Гогилашвили отрицает наличие у него российского гражданства
22:26
В Мирнограде шахтеры отказались подниматься на поверхность, требуя выплату долгов
21:53
Минздрав расширил перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19
20:29
Боевики «ДНР» полностью сменили имя и данные пленного, чтобы его не смогли найти — Денисова
20:06
В МИД Украины прокомментировали российские предложения по «гарантиям безопасности» от США и НАТО
19:33
Законопроект об отмене сезонного перевода часов в Украине готов к рассмотрению в Раде
18:43
Повреждено 10 машин: Произошел пожар на областной станции скорой помощи в Краматорске
18:16
«Украина потеряна для России»: Песков уверяет, что Путин показывает «миролюбивую» позицию
17:48
Боевики дважды обстреляли украинских военных на Донбассе
17:29
МИД РФ показал проекты договоров с США и НАТО о «гарантиях безопасности». Белый дом отреагировал
17:15
Суд оставил Медведчука под домашним арестом по эпизоду о поставках угля из Донбасса
все новости
ВИДЕО
Порошенко ворвался в эфир телеканала «Рада»
16 декабря, 10:05
Новоалександровка: Что происходит на передовой в Луганской области ►
13 декабря, 10:25
На кого надавит Байден, замглавы МВД опозорился на Донбассе, арест «мэра» Макеевки. Дайджест НД ►
12 декабря, 21:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция