В Украине обнаружили первый случай заражения штаммом «Омикрон»

Центр общественного здоровья Украины подтвердил первое в стране заражение штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.



По его словам, "Омикрон" обнаружили у пациента, который недавно вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где контактировал с больными COVID-19.



«Пациент продолжает находиться на лечении. Также сейчас проводится эпидемиологическое расследование указанного случая и дополнительное обследование контактных лиц», — подчеркнул министр.



Он также призвал украинцев вакцинироваться, соблюдать установленные противоэпидемические нормы и правила, а также, по возможности, избегать поездок за границу в регионы, где доминирует циркуляция штамма «Omicron».

«Омикрон» впервые выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, и содержит большое количество мутаций.



За пятницу, 17 декабря, в Украине выявили 7 503 случая заражения коронавирусом, что на 2 087 случаев меньше, чем днем ранее.